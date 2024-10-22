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22 октября 2024, 12:21 Читати українською

«Сенс Банк» до конца года получит полноценный наблюдательный совет

Министерство финансов Украины, учитывая неопределенность с процессом продажи «Сенс Банка», сформирует вполне действующий наблюдательный совет банка. Об этом говорится в обнародованной по результатам пятого пересмотра обновленной программе расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом, передает Интерфакс-Украина.

Министерство финансов Украины, учитывая неопределенность с процессом продажи «Сенс Банка», сформирует вполне действующий наблюдательный совет банка.

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Наблюдательный совет

Меморандум экономической и финансовой политики также содержит обновленное обязательство Украины назначить международно признанного финансового консультанта для приватизации «Сенс Банка» и «Укргазбанка» до конца декабря 2024 года, используя прозрачную процедуру и консультируясь с МФО.

Нынешний наблюдательный совет «Сенс Банка» в составе пяти членов и во главе с экспредседателем представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунером был сформирован во время его национализации в июле 2023 года. В нем три независимых члена, тогда как, согласно закону о банках и банковской деятельности, наблюдательный совет госбанка состоит из девяти членов, шесть из которых независимы, а трое государственных представляют президента, Кабмин и Верховную Раду.

Претенденты

Кабинет Министров 4 октября 2024 по итогам конкурса отобрал рекрутера по отбору претендентов на членов наблюдательного совета «Смысл Банка» — ООО «Экзекьютив Серч Юкрейн» из международной сети Amrop.

До этого Украина в рамках четвертого пересмотра программы EFF обязалась до конца сентября назначить международного консультанта для продажи «Укргазбанка» и «Сенс Банка», однако выполнение этого условия перенесено на более поздний срок.

В начале сентября премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что правительство пока не рассматривает приватизацию государственных «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» — второго и третьего по размерам активов банков страны. Стратегия по их продаже отсутствует, тогда как по «Укргазбанку» и «Сенс Банку», которые идут на пятом и восьмом местах, приватизацию планируют, однако сроки ее пока назвать сложно.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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0
potator
potator
22 октября 2024, 12:31
#
Это *** не бенины заправки, тут постараться нужно
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0
ccc2013
ccc2013
22 октября 2024, 12:45
#
Это теперь госбанк. Хлебное место)
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0
Я_ __
Я_ __
22 октября 2024, 13:49
#
Ccc2013

Сенс наче хотіли продавати в наступному році, наче це вимоги МВФ, щоб держава зменшувала кількість державних банків і щоб ці банки ставали приватними, цікаво як буде з Сенсом
+
0
potator
potator
22 октября 2024, 14:00
#
Как беню прячут от америки, так и сенс придерживают для монобанка пока украина под вопросом
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0
Я_ __
Я_ __
22 октября 2024, 13:48
#
Це такі наглядові ради, де наглядовим радникам платяться мільйони, а вони не з`являються кожен день на роботу? як було в минулих статтях по цій темі))
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