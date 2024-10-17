Официальный курс на 17 октября: НБУ понизил курс гривны на одну копейку

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Валютный рынок

Нацбанк на 16 октября установил официальный курс гривны по евро на уровне 44,91 грн (на 16 октября курс был установлен на уровне 44,92 грн). Европейская валюта подешевела на 1 копейку.

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