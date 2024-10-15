Более 67% владельцев криптовалют в Украине держат Ethereum — опрос

Около 83% опрошенных владельцев криптовалют в Украине используют цифровые активы для инвестиций и хранения стоимости. Это следует из результатов социологического исследования , проведенного от имени MNBC, пишет Incrypted.

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Цифровые активы

В большинстве, аудитория в секторе криптовалют мужская — 80,2%, тогда как женщин только 19,8%.

Из отчета следует, что криптоактивы наиболее популярны среди молодежи — возраст 51,9% составляет от 18 до 25 лет.

14% респондентов считают себя экспертами в секторе криптовалют, еще около 41% продвинутыми, 8,2% новичками, а 37,2% имеют базовый опыт.

Использование криптовалюты

Большинство опрошенных используют криптоактивы для инвестиций и хранения стоимости, еще 61,8% респондентов — для торговли на биржах, а 38,2% — для оплаты покупок.

Самая популярная крипта у украинцев

Около 68% отметили Ethereum, более половины респондентов заявили о том, что держат стейблкоины, а 30,5% — владеют биткоином.

Кто участвовал в опросе

В опросе приняло участие более 800 респондентов, давших интервью на криптоивентах в Киеве, Львове и Одессе. Как утверждают инициаторы исследования, его целью является выявление ключевых тенденций использования криптовалют среди экспертов.