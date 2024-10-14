Кредитование энергетики: Банки уже одобрили заявок от бизнеса на 55 миллиардов

Банки за июнь-сентябрь 2024 получили 2484 заявки от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 54,8 млрд грн. Уже приняты заявки на сумму 7,9 млрд грн, а объем валового портфеля кредитов , связанных с энергетическими потребностями юридических лиц, составляет 2 млрд грн. Об этом говорится в сообщении НБУ .

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Сколько одобрено кредитов

подано 514 заявок на сумму 8,4 млрд грн;

одобрена 1081 заявка на сумму 2,7 млрд грн;

предоставлено 220 кредитов общим объемом 1,3 млрд грн.

Общая профинансированная с июня мощность генерации по предоставленным займам бизнеса составляет около 200 мВт (предварительные данные, учитывающие около 85% портфеля).

Наибольшие объемы выделены на приобретение и монтаж газопоршневых когенерационных установок (96 мВт), покупку дизельных и бензиновых генераторов (51 мВт) и строительство СЭС (49 мВт).

Проекты финансируются в 21 области страны.

Кроме того, банки кредитуют и население. За сентябрь гражданам предоставлено 1,1 тыс. кредитов общим объемом 133 млн грн.

Объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями физических лиц сейчас составляет 204 млн грн.

«Мы видим восходящую динамику реализации банками совместной инициативы по кредитованию в поддержку энергетики, ведь в течение сентября валовой портфель кредитов бизнеса удвоился», — сказал глава Национального банка Андрей Пышный.

Напомним

При содействии Национального банка 20 банков с долей более 85% чистых активов сектора подписали в июне 2024 г. меморандум о готовности финансировать восстановление энергетики.