Компания Arkham Intelligence, поддерживаемая CEO и основателем OpenAI Сэмом Альтманом, запустит новую криптобиржу в ноябре 2024 года. Платформа хочет составить конкуренцию Binance. Об этом пишет Bloomberg.
Стартап, поддерживаемый основателем OpenAI, запускает криптобиржу
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Что известно о проекте
Arkham — это известный в криптосообществе проект, уже запустивший собственную аналитическую платформу, предоставляющую такие данные по рынку, которым нет аналогов. Многие трейдеры пользуются Arkham для анализа своей деятельности. Платформой пользуются около 880 тыс трейдеров и инвесторов ежемесячно.
Проект также запустил собственный токен ARKM, торгующийся на разных биржах.
По данным журналистов, новая биржа будет ориентирована на розничных инвесторов и будет пытаться конкурировать с крупнейшим игроком на этом рынке — Binance.
Arkham разрабатывал технологию для внутренней биржи за последний год и вел переговоры с инвесторами на Ближнем Востоке о привлечении до $100 миллионов.
Альтман
Напомним, что Сэм Альтман также является основателем проекта Worldcoin, предлагающим эволюционную технологию, позволяющую идентифицировать пользователей с помощью сетчатки глаза. Впрочем, эта технология неоднозначно воспринимается в криптосообществе, а правительствам она вообще не нравится. Многие страны, такие как Испания, запретили или ограничили деятельность Worldcoin.
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