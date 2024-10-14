Стартап, поддерживаемый основателем OpenAI, запускает криптобиржу

Компания Arkham Intelligence, поддерживаемая CEO и основателем OpenAI Сэмом Альтманом, запустит новую криптобиржу в ноябре 2024 года. Платформа хочет составить конкуренцию Binance . Об этом пишет Bloomberg.

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Что известно о проекте

Arkham — это известный в криптосообществе проект, уже запустивший собственную аналитическую платформу, предоставляющую такие данные по рынку, которым нет аналогов. Многие трейдеры пользуются Arkham для анализа своей деятельности. Платформой пользуются около 880 тыс трейдеров и инвесторов ежемесячно.

Проект также запустил собственный токен ARKM, торгующийся на разных биржах.

По данным журналистов, новая биржа будет ориентирована на розничных инвесторов и будет пытаться конкурировать с крупнейшим игроком на этом рынке — Binance.

Arkham разрабатывал технологию для внутренней биржи за последний год и вел переговоры с инвесторами на Ближнем Востоке о привлечении до $100 миллионов.

Альтман

Напомним, что Сэм Альтман также является основателем проекта Worldcoin, предлагающим эволюционную технологию, позволяющую идентифицировать пользователей с помощью сетчатки глаза. Впрочем, эта технология неоднозначно воспринимается в криптосообществе, а правительствам она вообще не нравится. Многие страны, такие как Испания, запретили или ограничили деятельность Worldcoin.