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Новости компаний
14 октября 2024, 16:10 Читати українською
22-й Ukrainian CFO Forum: что ждет финансовых лидеров 24-25 октября? Не пропустите
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Минфин
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