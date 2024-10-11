С небанковского рынка ушло еще 20 компаний в месяц — Нацбанк

Количество участников небанковского финансового рынка в сентябре уменьшилось на 20 компаний — до 926. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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По состоянию на 1 октября 2024 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:

509 финансовых компаний (в сентябре было 525);

64 страховщика non-life (было 66), 11 life-страховщиков (количество не изменилось);

один страховщик со особым статусом, 113 ломбардов (было 114);

110 кредитных союзов (было 111);

один лизингодатель (количество не изменилось);

42 страховых брокера (количество не изменилось) и 75 коллекторских компаний (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке признано 18 банковских групп (количество не изменилось) и 30 небанковских финансовых групп (было 31).

Также на платежном рынке действует 16 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (без изменений), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (без изменений). Количество поставщиков финансовых платежных услуг не изменилось. На рынке работают:

18 платежных учреждений;

12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;

один банк — эмитент электронных денег;

один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 48 коммерческих агентов (без изменений) и 30 технологических операторов платежных услуг (без изменений).