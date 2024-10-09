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9 октября 2024, 19:49 Читати українською

Решение НБУ о выводе с рынка Автокразбанка правомерно — Верховный Суд

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 2 октября 2024 г., рассмотрев кассационную жалобу акционера Автокразбанка Сергея Пахальчука, оставил в силе решение судов предыдущих инстанций о правомерности решения Национального банка об отнесении ПАО «Автокразбанк» к категории неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 2 октября 2024 г., рассмотрев кассационную жалобу акционера Автокразбанка Сергея Пахальчука, оставил в силе решение судов предыдущих инстанций о правомерности решения Национального банка об отнесении ПАО «Автокразбанк» к категории неплатежеспособных.
Фото: НБУ

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Верховный Суд подтвердил, что Нацбанк не имел обязанности определять проблемному банку 180-дневный срок для приведения его деятельности в соответствие с требованиями законодательства и принимать решение о признании деятельности банка соответствующей законодательству или об отнесении банка к категории неплатежеспособных исключительно на 180 день ото дня отнесения банка к категории проблемных.

Как отмечается в постановлении Верховного Суда, в зависимости от принятия проблемным банком мер по приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства НБУ имел дискреционное полномочие принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных в любое время до истечения 180-дневного срока за существование угрозы безопасности и финансовой устойчивости банковской системы, с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка.

«После отнесения Автокразбанка к категории проблемных поданных банком в Национальный банк программах финансового оздоровления и капитализации не предусматривалось эффективных и своевременных мер, достаточных для восстановления его финансового состояния, ликвидности и платежеспособности.

Это явилось основанием для принятия решения об отнесении Автокразбанка к категории неплатежеспособных с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов", — отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Напомним

Правление Нацбанка 30 мая 2014 приняло постановление № 320 «Об отнесении ПАО „Автокразбанк“ к категории неплатежеспособных».

Сергей Пахальчук в 2021 году обратился в суд с иском, в котором просил признать противоправным и отменить постановление № 320.

Донецкий окружной административный суд 13 декабря 2023 г. отказал в удовлетворении этого иска.

Первый апелляционный административный суд 29 февраля 2024 отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Сергея Пахальчука и оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Автокразбанк

ПАО «Автокразбанк» основан в 1993 году. Крупнейшими акционерами Автокразбанка на 1 апреля 2014 были Андрей Лизогуб (24,99%), Сергей Пахальчук (24,99%) и Андрей Некрылов (24,99%).

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2014 года по размеру общих активов Автокразбанк занимал 90-е место (1,338 млрд грн) среди 173 действовавших в стране банков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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