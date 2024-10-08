Курс валют на 8 октября: в банках евро подешевел на 15 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 2 копейки в покупке и продаже. Евро в покупке подешевел на 1 копейку, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,50 грн. Евро покупают за 45,10 грн, а продают за 45,75 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,47, евро — 45,64−45,80 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,13−41,16 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,18−45,20 грн/евро.

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