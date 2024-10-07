Томаш Фиала купил у Ярославского столичный ТРЦ «Караван»

ООО « Д К Киев Аутлет», входящее в группу компаний Dragon Capital, завершило соглашение по приобретению 100% уставного капитала ООО «Трейд Солюшинз», входившее в группу компаний DCH Investment Management (DCH), которое владеет и управляет ТРЦ «Караван Outlet» (г. Киев). Об этом говорится в сообщении Dragon Capital.

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Подробности

Согласно сообщению, это соглашение является частью стратегии управления Dragon Capital своим портфелем коммерческой недвижимости.

«Несмотря на многолетнюю историю „Каравана“ и высокую конкуренцию в Оболонском районе столицы, мы видим потенциал в этом торговом центре. Сейчас мы анализируем различные стратегии для дальнейшего развития объекта, учитывая актуальные потребности ритейлеров и потребителей», — сообщил генеральный директор Dragon Capital Томаш. Фиал.

Справка

ТРЦ «Караван Outlet» был открыт в 2003 году и обновлен в 2019 году. Общая площадь объекта составляет 57321 кв.м., из которых арендная площадь занимает 42788 кв.м.