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Томаш Фиала купил у Ярославского столичный ТРЦ «Караван»
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Подробности
Согласно сообщению, это соглашение является частью стратегии управления Dragon Capital своим портфелем коммерческой недвижимости.
«Несмотря на многолетнюю историю „Каравана“ и высокую конкуренцию в Оболонском районе столицы, мы видим потенциал в этом торговом центре. Сейчас мы анализируем различные стратегии для дальнейшего развития объекта, учитывая актуальные потребности ритейлеров и потребителей», — сообщил генеральный директор Dragon Capital Томаш. Фиал.
Справка
ТРЦ «Караван Outlet» был открыт в 2003 году и обновлен в 2019 году. Общая площадь объекта составляет 57321 кв.м., из которых арендная площадь занимает 42788 кв.м.
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