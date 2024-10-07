Пенсионный фонд за 9 месяцев получил 356,5 миллиарда гривен поступлений от ЕСВ

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Согласно обнародованным оперативным данным, за январь-сентябрь 2024 года в бюджет Пенсионного фонда фактически поступило 356,5 млрд грн от уплаты единого социального взноса, распределенного на общеобязательное государственное пенсионное страхование. В частности, в сентябре — 42,8 млрд грн.

В общей сложности собственные доходы ПФУ (часть социального взноса + другие платежи) за девять месяцев этого года составили 381,6 млрд грн, что на 46,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, из государственного бюджета на финансирование пенсионных выплат в январе-сентябре было перечислено 185,7 млрд грн (-1,2 млрд грн до показателей 2023 года).

На выплату жилищных субсидий и льгот в ПФУ за указанный период поступило 28,2 млрд грн, на выплаты по программе общегосударственного социального страхования — 25,7 млрд грн.