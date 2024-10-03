Разовые $50 миллиардов от доходов на замороженные средства рф стоит растянуть на несколько лет — Марченко

Министерство финансов Украины размышляет над тем, как эффективно растянуть во времени анонсированное до 2025 года финансирование международных партнеров в размере $50 млрд за счет доходов на замороженные российские активы, поскольку этот источник доходов является разовым. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко агентству «Интерфакс-Украина».

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«Есть взаимоисключающие задачи: как найти средства на восстановление, как растянуть эти средства, ограниченные, 50 миллиардов, которые являются разовой акцией — их больше нельзя будет повторить — на трехлетнюю перспективу, как минимум», — сказал он.

Марченко напомнил, что в проекте госбюджета на 2025 год заложено внешнее финансирование в $38,4 млрд.

«У нас сейчас потребность в $38 млрд, и в 2026-м (году) чуда не произойдет, что у нас там все сбалансируется, даже если теоретически думать об этом. Поэтому думаем (над лучшим вариантом использования $50 млрд)», — добавил глава Минфина.

Ранее о необходимости растянуть расходование $50 млрд, по меньшей мере, еще и на 2026 год заявила председатель Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа.

Марченко подчеркнул, что заложенные в проекте госбюджета-2025 $38,4 млрд — «это не данность», а необходимость выполнения реформ. По его словам, несмотря на заявление Евросоюза о выделении 35 млрд евро Украине в рамках заявленного G7 механизма использования доходов на замороженные российские активы, необходимо будет еще проделать значительную работу, чтобы закрепить эти безусловно важные политические заверения на бумаге.