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3 октября 2024, 16:14 Читати українською

За сентябрь в общий фонд госбюджета поступило почти 123 миллиарда

За сентябрь 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 122,9 млрд. грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

За сентябрь 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 122,9 млрд.
Фото: НБУ

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Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

  • 40,2 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 22,6 млрд грн — налога на добавленную стоимость с производимых в Украине товаров (собранно 36,4 млрд грн, возмещено — 13,8 млрд грн);
  • 21,3 млрд грн — акцизного налога;
  • 20,2 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;
  • 5,6 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 4,1 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;
  • 3,7 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.

При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 104,8%, Государственной таможенной службой — 86,9%.

В целом, по итогам сентября 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 231,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

По данным Государственной казначейской службы, за январь-сентябрь 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 1542 млрд грн.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, получены следующие основные поступления:

  • 342,3 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 200,9 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 197,6 млрд грн — налог на добавленную стоимость с производимых в Украине товаров, из которых собрано 307,3 млрд, возмещено — 109,7 млрд грн;
  • 154,7 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
  • 150,9 млрд грн — акцизный налог;
  • 66,6 млрд грн — дивиденды и часть чистой прибыли;
  • 36,3 млрд грн — рентная плата за пользование недрами;
  • 35,7 млрд грн — ввозная и вывозная пошлина.

При этом исполнение росписи доходов Государственной налоговой службой составило 109,5%, Государственной таможенной службой — 101,0%.

Еще одним важным источником доходов госбюджета стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) — 268,3 млрд. грн.

В целом, по итогам января-сентября 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 2 167,2 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

В то же время, за январь-сентябрь 2024 года кассовые расходы государственного бюджета составляли 2 973,7 млрд грн, в том числе общего фонда — 2 342,5 млрд грн.

Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в январе-сентябре 2024 года составили 393 млрд грн, из которых 46,7 млрд грн поступило в сентябре.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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