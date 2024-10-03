За переводы SEPA на счет ФЛП àбанк выплачивает кешбэк

àбанк — универсальный коммерческий банк, предлагающий полный спектр финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Выбирая банк для бизнеса, клиенты обращают внимание на технологичные, сверхсовременные решения, выгодные условия кредитования, поддержку государственных программ и привлекательные предложения для ФЛП и не только.

С 01 октября по 31 декабря 2024 года в àбанке стартует акция для предпринимателей — за первый полученный SEPA-перевод на счет ФЛП в евро àбанк дарит кешбэк. Принять участие могут новые и действующие клиенты, выполнив простые условия акции:

иметь текущий счет ФЛП в евро;

получить реквизиты SEPA для ФЛП в приложении àbank24;

предоставить их своему контрагенту и получить перевод от 300 евро.

«Переводы SEPA намного дешевле и быстрее, чем отправка через SWIFT — за такие платежи не начисляется комиссия банков-посредников. Бесспорным плюсом является возможность получать переводы за предоставленные услуги или проданную продукцию из более чем 30 стран Европы, в т. ч. самых популярных — Польши и Чехии. Именно поэтому их выбирают наши ФЛП. До конца года за полученные переводы мы еще дарим приятный кешбэк, для удобства клиентов сделали условия акции максимально простыми. А комиссия за зачисление SEPA — 0 грн!», — резюмировал руководитель направления малого и среднего бизнеса банка Александр Николенко.

Выбирая банк для своего бизнеса, вы получаете:

✔️бесплатное, быстрое открытие и обслуживание гривневых и валютных счетов;

✔️интуитивно понятное мобильное приложение и клиент-банк àбизнес;

✔️круглосуточная продажа валюты без комиссии в àbank24 и в клиент-банке àбизнес;

✔️внутренние и международные переводы;

✔️безлимитные консультации.

Решили присоединиться к нам? С полным комплексом услуг для предпринимателей можно ознакомиться на сайте банка, с условиями акции — по ссылке.

Про àбанк

Банк представлен на рынке банковских услуг более 30 лет. Услугами банка пользуется более 3,3 млн клиентов и ежемесячно эта цифра постоянно растет благодаря современным подходам. Основная миссия банка — напоминать о том, что каждый человек важен, отлично удовлетворяя потребности своих клиентов. Основная цель — предоставление технологичного сервиса в режиме online с помощью интуитивного мобильного приложения àbank24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, сотрудники наших отделений готовы предоставить высокий уровень обслуживания каждому клиенту. Следите за официальными страницами банка в социальных сетях Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.