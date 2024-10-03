За переводы SEPA на счет ФЛП àбанк выплачивает кешбэк

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 октября 2024, 10:00 Читати українською

За переводы SEPA на счет ФЛП àбанк выплачивает кешбэк

àбанк — универсальный коммерческий банк, предлагающий полный спектр финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Выбирая банк для бизнеса, клиенты обращают внимание на технологичные, сверхсовременные решения, выгодные условия кредитования, поддержку государственных программ и привлекательные предложения для ФЛП и не только.

С 01 октября по 31 декабря 2024 года в àбанке стартует акция для предпринимателей — за первый полученный SEPA-перевод на счет ФЛП в евро àбанк дарит кешбэк. Принять участие могут новые и действующие клиенты, выполнив простые условия акции:

  • иметь текущий счет ФЛП в евро;

  • получить реквизиты SEPA для ФЛП в приложении àbank24;

  • предоставить их своему контрагенту и получить перевод от 300 евро.

«Переводы SEPA намного дешевле и быстрее, чем отправка через SWIFT — за такие платежи не начисляется комиссия банков-посредников. Бесспорным плюсом является возможность получать переводы за предоставленные услуги или проданную продукцию из более чем 30 стран Европы, в т. ч. самых популярных — Польши и Чехии. Именно поэтому их выбирают наши ФЛП. До конца года за полученные переводы мы еще дарим приятный кешбэк, для удобства клиентов сделали условия акции максимально простыми. А комиссия за зачисление SEPA — 0 грн!», — резюмировал руководитель направления малого и среднего бизнеса банка Александр Николенко.

Выбирая банк для своего бизнеса, вы получаете:

✔️бесплатное, быстрое открытие и обслуживание гривневых и валютных счетов;

✔️интуитивно понятное мобильное приложение и клиент-банк àбизнес;

✔️круглосуточная продажа валюты без комиссии в àbank24 и в клиент-банке àбизнес;

✔️внутренние и международные переводы;

✔️безлимитные консультации.

Решили присоединиться к нам? С полным комплексом услуг для предпринимателей можно ознакомиться на сайте банка, с условиями акции — по ссылке.

Про àбанк

Банк представлен на рынке банковских услуг более 30 лет. Услугами банка пользуется более 3,3 млн клиентов и ежемесячно эта цифра постоянно растет благодаря современным подходам. Основная миссия банка — напоминать о том, что каждый человек важен, отлично удовлетворяя потребности своих клиентов. Основная цель — предоставление технологичного сервиса в режиме online с помощью интуитивного мобильного приложения àbank24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, сотрудники наших отделений готовы предоставить высокий уровень обслуживания каждому клиенту. Следите за официальными страницами банка в социальных сетях Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 октября 2024, 10:19
#
Затем А-банк выкупит евровалюту
у ФОПа и все будут в плюсах…
+
0
financialGenius
financialGenius
3 октября 2024, 13:23
#
Впринципе как и все банки …
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами