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2 октября 2024, 17:46 Читати українською

За два года действия «єОселя» выдано ипотечные кредиты на 21 млрд гривен

За 2 года действия программы доступной ипотеки «єОселя» выдано 13,1 тыс. льготных ипотечных кредитов на общую сумму более 21 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

За 2 года действия программы доступной ипотеки «єОселя» выдано 13,1 тыс.
Фото: depositphotos

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Доступная ипотека

Программа доступного ипотечного кредитования «єОселя» стартовала 1 октября 2022 года.

Согласно сообщению, на первом этапе она предлагала доступную ипотеку под 3% для кадровых военнослужащих, стражей порядка, медиков и ученых.

Позже программа была расширена: возможность взять кредит под 7% получили все украинцы, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

В 2023 году по программе украинцы получили 5855 кредитов на сумму 8,85 млрд гривен, а с начала 2024 года — еще 6792 кредита на 11,6 млрд гривен.

Среди партнеров «єОсели» — 12 банков, в которых можно получить кредит, и 82 застройщика, которые строят жилье для украинцев.

Больше кредитов по программе выдано в Киевской области (3568), Киеве (2517) на Львовщине (781 кредит), Одесщине (633) и Винницкой (610).

Реализуют «єОселю» Министерство экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО «Укрфинжилло».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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