Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков-банкротов на 573,1 млн грн

На этой неделе в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 6 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов . Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

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Продажа банков-банкротов

Начальная цена реализации всех лотов составляет 573,1 млн. грн. Из них на сумму 498,8 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам и на сумму 57,7 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу свыше 16,6 млн грн.

Так, в течение недели запланирована продажа активов таких банков:

АО «Мегабанк» — на общую сумму 362,4 млн грн, из которых 360,3 млн грн — начальная цена прав требования по кредитам, 2,1 млн грн — объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств.

АО «Укрбудинвестбанк» — на общую сумму 150,2 млн грн, из них 133,2 млн грн — стартовая цена прав требования по кредитам, 14,1 млн грн — дебиторской задолженности перед банком, 2,8 млн грн — объектов недвижимого имущества, земельных участков, автомобилей и других основных средств.

ПАО «Проминвестбанк» — на общую сумму 52,1 млн грн, из которых со стартовой ценой 50,1 млн грн на торги выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства, 2,0 млн грн — права требования по кредитам.

АО «МР Банк» — на общую сумму 4,0 млн грн, из них права требования по кредитам будут торговаться с начальной ценой 2,7 млн грн, объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства — 1,3 млн грн.

АО «АКБ «Конкорд» — на общую сумму 3,1 млн грн, из которых 2,5 млн грн — начальная цена выставленной на торги дебиторской задолженности перед банком, 0,6 млн грн — прав требования по кредитам, 0,04 млн грн — объектов недвижимого имущества, земельных участков, автомобилей и других основных средств.

АО «Банк Форвард» — со стартовой ценой 1,4 млн грн будут торговаться объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.