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1 октября 2024, 15:45 Читати українською

Бизнес продолжил смягчать оценки результатов своей деятельности — опрос

Бизнес в сентябре продолжил смягчать оценки деловой активности. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком ежемесячно. В сентябре 2024 года ИОДА составил 48.7 по сравнению с 48.4 в августе, сообщает пресс-служба НБУ.

Бизнес в сентябре продолжил смягчать оценки деловой активности.
Фото: pixabay.com

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«Оживление внутреннего спроса, увеличение предложения товаров, бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и строительство дорог, стабильная работа морского коридора, рост железнодорожных перевозок, а также сезонный фактор привели к улучшению ожиданий бизнеса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сдерживающими факторами оставались обстрелы критической инфраструктуры, ухудшение курсовых ожиданий, повышение акцизов на топливо, дефицит рабочей силы и ускорение темпов инфляции.

Предприятия торговли

Предприятия торговли наиболее оптимистично оценили свою деятельность в ближайшей перспективе. Этому способствовали быстрый потребительский спрос, достаточное предложение товаров и расширение цепей снабжения: секторальный индекс в сентябре составил 52.1 (в августе — 50.4).

Торговые компании увереннее прогнозировали увеличение товарооборота и объема закупки товаров для продажи, а также улучшили оценки запасов/остатков товаров для продажи. Предприятия торговли по-прежнему были настроены на снижение торговой маржи.

Предприятия промышленности

Предприятия промышленности положительно оценили будущие результаты своей деятельности благодаря постоянному потребительскому спросу, наращиванию производства и отладке логистики: секторальный индекс в сентябре составил 50.3 (в августе — 48.6).

Респонденты ожидали дальнейшего увеличения объемов изготовленной продукции и новых заказов на продукцию. Ожидания объемов новых экспортных заказов на продукцию вплотную приблизились к нейтральному уровню, в то же время смягчились оценки уменьшения запасов сырья и материалов.

Зато остались сдержанными оценки по объему незавершенного производства, одновременно ухудшились оценки по остаткам готовой продукции.

Предприятия строительства

Предприятия строительства сохранили положительные оценки своих экономических результатов в ближайшей перспективе, учитывая бюджетное финансирование строительства дорог и инфраструктуры, а также сезонный фактор: секторальный индекс в сентябре составил 50.1 по сравнению с 50.7 в августе.

Строители ожидали дальнейшего увеличения объема строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов, в то же время существенно улучшили оценки объема закупки услуг подрядчиков и несколько смягчили оценки их доступности.

Предприятия сферы услуг

Зато предприятия сферы услуг сохранили негативные оценки будущих результатов своей экономической деятельности из-за дефицита квалифицированных кадров и увеличения затрат бизнеса на оплату труда и альтернативных источников энергоснабжения: секторальный индекс составил 44.6 в сентябре (в августе — 46.5).

Респонденты очень сдержанно оценили объем уже предоставленных услуг, услуг в процессе выполнения и новых заказов на услуги.

Рост цен

На фоне усиления темпов роста закупочных цен предприятия всех участвующих в опросе секторов спрогнозировали удорожание цен/тарифов на собственную продукцию/услуги.

Рынок труда

Ситуация на рынке труда остается неустойчивой. Только предприятия строительства не настроены на сокращение персонала. Руководители других секторов, несмотря на незначительное смягчение оценок, и дальше прогнозируют уменьшение общей численности работников, больше всего — в сфере услуг.

Опрос

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 23 сентября 2024 года. В опросе приняли участие 474 предприятия. В числе опрошенных предприятий 44.7% - компании промышленности, 27.4% - сферы услуг, 23.2% - торговли, 4.6% - строительства; 30.8% респондентов — крупные предприятия, 28.1% - средние, 41.1% - малые.

32.3% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 10.5% - только экспортные операции, 18.4% - только импортные операции, 38.8% - не осуществляют внешних экономических операций.

«Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины», — отметил регулятор.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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