Fitch повысил рейтинги Укрэксимбанка

Fitch Ratings повышает долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте (LTFC IDR) Укрэксимбанка до уровня CCC и долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте (LTLC IDR) до уровня CCC+. Рейтинг устойчивости (VR) банка был доказан на уровне.

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Банк имеет достаточно ликвидности для выполнения своих обязательств в ближайшей перспективе, что позволяет получить рейтинги LTFC IDR и LTLC IDR выше текущего VR.

Пересмотру рейтингов предшествовало повышение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в национальной валюте (LTLC IDR) Украины после завершения реструктуризации долга по еврооблигациям.