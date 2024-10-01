Fitch Ratings повышает долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте (LTFC IDR) Укрэксимбанка до уровня CCC и долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте (LTLC IDR) до уровня CCC+. Рейтинг устойчивости (VR) банка был доказан на уровне.
Fitch повысил рейтинги Укрэксимбанка
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Банк имеет достаточно ликвидности для выполнения своих обязательств в ближайшей перспективе, что позволяет получить рейтинги LTFC IDR и LTLC IDR выше текущего VR.
Пересмотру рейтингов предшествовало повышение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в национальной валюте (LTLC IDR) Украины после завершения реструктуризации долга по еврооблигациям.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии