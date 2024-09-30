Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков-банкротов около 7 млн грн

Отметим, что выплату гарантированного возмещения Фонд производит из собственных ресурсов. На 1 сентября текущего года накоплено более 39 млрд грн.

В целом вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», на 1 сентября 2024 года Фонд выплатил гарантированное возмещение на общую сумму 99 996,0 млн грн.

С начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 104 682,4 млн грн.

Выплаты можно получить тремя способами: с помощью мобильного приложения «Дии» в смартфоне (в меню выберите сервис «Возвращение вкладов»), дистанционно через онлайн-сервисы банков-агентов или в отделениях банков-агентов (список банков-агентов Фонда по ссылке).