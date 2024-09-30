В течение августа 2024 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 6,9 млн грн гарантированного возмещения. Об этом говорится в сообщении Фонда.
Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков-банкротов около 7 млн грн
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Сколько получили вкладчики
2,3 млн грн получили вкладчики АО «Мегабанк», 1,4 млн грн — АО «МР Банк», более 1 млн грн — АО «АКБ «Конкорд», около 1 млн грн — АО «Банк Форвард».
В целом вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», на 1 сентября 2024 года Фонд выплатил гарантированное возмещение на общую сумму 99 996,0 млн грн.
С начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 104 682,4 млн грн.
Выплаты можно получить тремя способами: с помощью мобильного приложения «Дии» в смартфоне (в меню выберите сервис «Возвращение вкладов»), дистанционно через онлайн-сервисы банков-агентов или в отделениях банков-агентов (список банков-агентов Фонда по ссылке).
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