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30 сентября 2024, 10:00 Читати українською

àбанк дарит безумные подарки за покупки в АТБ с картой «АТБ» от àбанка

Недавно один из украинских банков — àбанк — анонсировал свой ребрендинг и предстал перед клиентами с новым логотипом и грандиозными планами по развитию и улучшению качества обслуживания клиентов.

И уже сегодня àбанк анонсирует новую акцию «Дарим безумные подарки за покупки в АТБ с картой „АТБ“ от àбанка» и обещает клиентам много подарков и шансов на выигрыш в ближайшие 2 месяца.

Акция начинается с 30.09 и пройдет в 3 этапа:

  • 1-й этап, который продлится с 30 сентября по 13 октября, дает возможность получить гарантированный приз в виде 100 грн на счет кешбэка за первую покупку от 300 грн с картой «АТБ» от àбанка. Получить кешбэк смогут новые клиенты, открывшие карту в период акции, или действующие клиенты, ранее не совершавшие покупок в сети супермаркетов АТБ;

  • детали 2 следующих этапов àбанк держит в секрете до даты их старта, но обещает приятно удивить своих пользователей выбором подарков. При этом желающие могут уже сейчас подать заявку на сайте банка и узнать о старте следующего этапа.

Во втором и третьем этапе «безумные подарки» смогут выиграть как действующие, так и новые клиенты банка, имеющие карту «АТБ».

Также в октябре стартует месяц приятных скидок на горючее в сети заправочных станций WOG при оплате картой «АТБ» от банка, а именно скидка 7 грн/л на бензин и ДТ и скидка 3.5 грн/л на газ бонусами на карту Pride.

Поэтому у клиентов есть уникальная возможность получить гарантированные призы и максимальную выгоду от пользования картой.

Для клиентов, желающих принять участие в акциях, но еще не имеющих карты, существует 3 удобных канала оформления:

  • в мобильном приложении àbank24;

  • в отделении àбанка;

  • купив карту на кассе в магазине АТБ.

Детальнее об условиях акции — на сайте.

Об àбанке

àбанк представлен на рынке банковских услуг более 30 лет. Услугами банка пользуется более 3,3 млн клиентов, и ежемесячно эта цифра постоянно растет благодаря современным подходам. Основная миссия банка — напоминать о том, что каждый человек важен, отменно удовлетворяя потребности своих клиентов. Основная цель — предоставление технологичного сервиса в режиме online с помощью интуитивного мобильного приложения àbank24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, сотрудники наших отделений готовы предоставить высокий уровень обслуживания каждому клиенту. Следите за официальными страницами банка в социальных сетях Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Источник: Минфин
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