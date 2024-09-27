Google for Startups: 24 украинских стартапа получили по $100 тысяч

Сегодня, 27 сентября, во Львове представили вторую группу стартапов, получивших финансирование от Google for Startups Ukraine Support Fund. Об этом говорится в официальном блоге Google Украина.

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Каждый стартап получит до $100 000 в виде бездолевого финансирования, а также менторскую и продуктовую поддержку от Google.

Стартапы также имеют право на получение дополнительных $350 000 кредитов Google Cloud, чтобы помочь своим командам эффективно масштабировать операции.

Кто получил $100 тысяч

Ability.ai: Маркетинговая платформа на основе ИИ-агентов.

Artellence: ИИ-технологии для решения задач разведки на основе анализа данных из открытых источников.

Claspo: Платформа, позволяющая создавать пользовательские виджеты, попапы для веб-сайтов и встроенные формы.

Connective.one: Платформа клиентской поддержки и продаж с коммуникативным ИИ для крупных и средних бизнесов.

CONSOLID.AI: Платформа для эффективной логистики цепей снабжения на основе ИИ.

Elomia Health: Чат-бот на основе ИИ, оказывающий доступную поддержку психическому здоровью.

Finmap: Платформа управленческого учета для владельцев бизнеса.

Hideez: Беспарольное решение для идентификации работников, объединяющих цифровой и физический доступ.

INPUT SOFT: Вебплатформа для управления аэропортами и авиакомпаниями.

Jetbeep: Поставщик технологии автономных почтовых ящиков и оператор открытых сетей автономных почтоматов.

JustSpeak AI: ИИ-репетитор по английскому языку.

LetsData: ИИ-решение, защищающее компании и правительства от информационных операций и дезинформации.

Mantis Analytics: Платформа на основе ИИ, работающая в режиме реального времени, для мониторинга и анализа информации из медиа и социальных сетей.

Medvoice: Образовательная платформа для медицинских работников.

Mssg.me: Конструктор мобильных веб-сайтов.

Noty.ai: ИИ-ассистент для управления задачами для работников интеллектуальной сферы.

obimy: Приложение для взаимодействия, позволяющее людям чувствовать себя более близкими и оставаться эмоционально связанными.

Osavul: Платформа на основе ИИ для анализа информационных угроз.

Pibox: Универсальный сервис для совместной работы над аудио, видео и креативным контентом.

PROFEED: Система на основе ИИ для управления кормлением для животноводства и повышения эффективности ферм.

Revisior: Решения для сбора и анализа отзывов клиентов по опросам, электронным письмам и социальным сетям.

S.Lab: Экологическая биоразлагаемая упаковка в промышленных масштабах.

Traces AI: Генеративный искусственный интеллект для анализа видео в сфере безопасности.

Verba: Приложение для генерации субтитров на основе ИИ.

В июне компания Google объявила о первой группе получателей Фонда поддержки Google для стартапов в Украине (Google for Startups Ukraine Support Fund) в 2024 году.

Фонд в размере $10 млн предоставляет финансирование и менторскую и продуктовую поддержку Google украинским технологическим компаниям, основанным украинцами.

Следующий набор

Заявки на следующий набор открыты. Украинские стартапы могут подавать заявки по этой ссылке до 17 ноября 2024 года.