Сегодня, 27 сентября, во Львове представили вторую группу стартапов, получивших финансирование от Google for Startups Ukraine Support Fund. Об этом говорится в официальном блоге Google Украина.
Google for Startups: 24 украинских стартапа получили по $100 тысяч
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Каждый стартап получит до $100 000 в виде бездолевого финансирования, а также менторскую и продуктовую поддержку от Google.
Стартапы также имеют право на получение дополнительных $350 000 кредитов Google Cloud, чтобы помочь своим командам эффективно масштабировать операции.
Кто получил $100 тысяч
- Ability.ai: Маркетинговая платформа на основе ИИ-агентов.
- Artellence: ИИ-технологии для решения задач разведки на основе анализа данных из открытых источников.
- Claspo: Платформа, позволяющая создавать пользовательские виджеты, попапы для веб-сайтов и встроенные формы.
- Connective.one: Платформа клиентской поддержки и продаж с коммуникативным ИИ для крупных и средних бизнесов.
- CONSOLID.AI: Платформа для эффективной логистики цепей снабжения на основе ИИ.
- Elomia Health: Чат-бот на основе ИИ, оказывающий доступную поддержку психическому здоровью.
- Finmap: Платформа управленческого учета для владельцев бизнеса.
- Hideez: Беспарольное решение для идентификации работников, объединяющих цифровой и физический доступ.
- INPUT SOFT: Вебплатформа для управления аэропортами и авиакомпаниями.
- Jetbeep: Поставщик технологии автономных почтовых ящиков и оператор открытых сетей автономных почтоматов.
- JustSpeak AI: ИИ-репетитор по английскому языку.
- LetsData: ИИ-решение, защищающее компании и правительства от информационных операций и дезинформации.
- Mantis Analytics: Платформа на основе ИИ, работающая в режиме реального времени, для мониторинга и анализа информации из медиа и социальных сетей.
- Medvoice: Образовательная платформа для медицинских работников.
- Mssg.me: Конструктор мобильных веб-сайтов.
- Noty.ai: ИИ-ассистент для управления задачами для работников интеллектуальной сферы.
- obimy: Приложение для взаимодействия, позволяющее людям чувствовать себя более близкими и оставаться эмоционально связанными.
- Osavul: Платформа на основе ИИ для анализа информационных угроз.
- Pibox: Универсальный сервис для совместной работы над аудио, видео и креативным контентом.
- PROFEED: Система на основе ИИ для управления кормлением для животноводства и повышения эффективности ферм.
- Revisior: Решения для сбора и анализа отзывов клиентов по опросам, электронным письмам и социальным сетям.
- S.Lab: Экологическая биоразлагаемая упаковка в промышленных масштабах.
- Traces AI: Генеративный искусственный интеллект для анализа видео в сфере безопасности.
- Verba: Приложение для генерации субтитров на основе ИИ.
В июне компания Google объявила о первой группе получателей Фонда поддержки Google для стартапов в Украине (Google for Startups Ukraine Support Fund) в 2024 году.
Фонд в размере $10 млн предоставляет финансирование и менторскую и продуктовую поддержку Google украинским технологическим компаниям, основанным украинцами.
Следующий набор
Заявки на следующий набор открыты. Украинские стартапы могут подавать заявки по этой ссылке до 17 ноября 2024 года.
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