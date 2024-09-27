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27 сентября 2024, 18:02 Читати українською

Google for Startups: 24 украинских стартапа получили по $100 тысяч

Сегодня, 27 сентября, во Львове представили вторую группу стартапов, получивших финансирование от Google for Startups Ukraine Support Fund. Об этом говорится в официальном блоге Google Украина.

Сегодня, 27 сентября, во Львове представили вторую группу стартапов, получивших финансирование от Google for Startups Ukraine Support Fund.
Фото: pixabay.com

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Каждый стартап получит до $100 000 в виде бездолевого финансирования, а также менторскую и продуктовую поддержку от Google.

Стартапы также имеют право на получение дополнительных $350 000 кредитов Google Cloud, чтобы помочь своим командам эффективно масштабировать операции.

Кто получил $100 тысяч

  • Ability.ai: Маркетинговая платформа на основе ИИ-агентов.
  • Artellence: ИИ-технологии для решения задач разведки на основе анализа данных из открытых источников.
  • Claspo: Платформа, позволяющая создавать пользовательские виджеты, попапы для веб-сайтов и встроенные формы.
  • Connective.one: Платформа клиентской поддержки и продаж с коммуникативным ИИ для крупных и средних бизнесов.
  • CONSOLID.AI: Платформа для эффективной логистики цепей снабжения на основе ИИ.
  • Elomia Health: Чат-бот на основе ИИ, оказывающий доступную поддержку психическому здоровью.
  • Finmap: Платформа управленческого учета для владельцев бизнеса.
  • Hideez: Беспарольное решение для идентификации работников, объединяющих цифровой и физический доступ.
  • INPUT SOFT: Вебплатформа для управления аэропортами и авиакомпаниями.
  • Jetbeep: Поставщик технологии автономных почтовых ящиков и оператор открытых сетей автономных почтоматов.
  • JustSpeak AI: ИИ-репетитор по английскому языку.
  • LetsData: ИИ-решение, защищающее компании и правительства от информационных операций и дезинформации.
  • Mantis Analytics: Платформа на основе ИИ, работающая в режиме реального времени, для мониторинга и анализа информации из медиа и социальных сетей.
  • Medvoice: Образовательная платформа для медицинских работников.
  • Mssg.me: Конструктор мобильных веб-сайтов.
  • Noty.ai: ИИ-ассистент для управления задачами для работников интеллектуальной сферы.
  • obimy: Приложение для взаимодействия, позволяющее людям чувствовать себя более близкими и оставаться эмоционально связанными.
  • Osavul: Платформа на основе ИИ для анализа информационных угроз.
  • Pibox: Универсальный сервис для совместной работы над аудио, видео и креативным контентом.
  • PROFEED: Система на основе ИИ для управления кормлением для животноводства и повышения эффективности ферм.
  • Revisior: Решения для сбора и анализа отзывов клиентов по опросам, электронным письмам и социальным сетям.
  • S.Lab: Экологическая биоразлагаемая упаковка в промышленных масштабах.
  • Traces AI: Генеративный искусственный интеллект для анализа видео в сфере безопасности.
  • Verba: Приложение для генерации субтитров на основе ИИ.

В июне компания Google объявила о первой группе получателей Фонда поддержки Google для стартапов в Украине (Google for Startups Ukraine Support Fund) в 2024 году.

Фонд в размере $10 млн предоставляет финансирование и менторскую и продуктовую поддержку Google украинским технологическим компаниям, основанным украинцами.

Следующий набор

Заявки на следующий набор открыты. Украинские стартапы могут подавать заявки по этой ссылке до 17 ноября 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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