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25 сентября 2024, 11:56 Читати українською

Нью-Йорк сохранил лидерство в рейтинге крупнейших финансовых центров мира

Нью-Йорк сохранил лидерство в рейтинге самых крупных финансовых центров мира. Об этом говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., рассчитывающей индикатор Global Financial Centres Index (GFCI), передает Forbes.

Нью-Йорк сохранил лидерство в рейтинге самых крупных финансовых центров мира.

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Города, занимающие верхние строчки рейтинга, имеют доступ к большему капиталу, более развитые финансовые инструменты и лучшие возможности управления рисками.

Нью-Йорк является неизменным лидером рейтинга с осени 2018 года. По сравнению с предыдущей версией рейтинга Нью-Йорк потерял один балл и получил отметку в 763 балла.

Вторую строчку с 750 баллами занял Лондон, добавив три пункта.

На третьем месте Гонконг, обогнавший Сингапур с 749 баллами против 747.
Пятую строчку сохранил Сан-Франциско, на шестую ступеньку с девятой переместился Чикаго, на седьмой с восьмой — Лос-Анджелес, тогда как Шанхай откатился на две позиции и занял восьмое место.

В десятке лидеров произошло две смены: топ покинули Сеул и Женева, уступив место Шэньчжэну и Франкфурту.

Источник: Минфин
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