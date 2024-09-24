Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на копейку

Национальный банк Украины установил на 24 сентября 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,3567 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 1 копейку.

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Валютный рынок

Нацбанк на 24 сентября установил официальный курс гривны по евро на уровне 45,99 грн (на 23 сентября курс был установлен на уровне 46,14 грн). Европейская валюта подешевела на 15 копеек.

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