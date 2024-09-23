Официальный курс: НБУ укрепил гривну на девять копеек

Национальный банк Украины установил на 23 сентября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,3481 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 9 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 23 сентября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 46,14 грн (на 20 сентября курс был установлен на уровне 46,23 грн) Европейская валюта подешевела на 9 копеек.

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