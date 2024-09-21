Государственный долг Великобритании впервые с 60-х годов достиг отметки 100% внутреннего валового продукта (ВВП). Об этом сообщает Национальная статистическая служба Великобритании, передает ЭП.
Госдолг Британии достиг 100% ВВП, впервые с 1960-х годов
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Государственные заимствования британского правительства, покрывающие разницу между доходами казны и государственными расходами, в течение августа составили 13,7 млрд фунтов стерлингов, на 30% больше, чем за аналогичный месяц в 2023 году.
Даррен Джонс, главный секретарь казначейства Великобритании, сказал, что эти цифры демонстрируют сложное состояние государственных финансов, доставшихся новому лейбористскому правительству от консерваторов.
Также он добавил, что когда лейбористы пришли к власти, они унаследовали экономику, не работавшую для трудового народа.
Источник: Минфин
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