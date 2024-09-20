Официальный курс: НБУ укрепил гривну на копейку

Национальный банк Украины установил на 20 сентября 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,44 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.

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Валютный рынок

Нацбанк на 20 сентября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 46,23 грн (на 19 сентября курс был установлен на уровне 46,10 грн) Европейская валюта подорожала на 13 копеек. Это новый исторический рекорд, предыдущий зафиксирован 27 августа, когда курс гривны опустился до 46,18 грн за евро.

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