Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на 5 копеек

Национальный банк Украины установил на 18 сентября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,41 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 5 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 18 сентября установил официальный курс евро на уровне 46,12 грн (на 16 сентября курс был установлен на уровне 46,00 грн). Европейская валюта подорожала на 12 копеек.

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