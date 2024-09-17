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17 сентября 2024, 16:10 Читати українською

Стоит ли инвестировать в банковское золото в 2024 году: анализ, преимущества и риски

В условиях геополитической напряженности и экономической нестабильности, золото вновь становится привлекательным для инвесторов. Эксперт Traders Union Антон Харитонов отмечает рост интереса к банковскому золоту и делится советами о том, как минимизировать риски и выбрать наиболее подходящий способ инвестирования в этот драгоценный металл.

Что такое банковское золото и его разновидности

Банковское золото — это инвестиционное золото в виде слитков или монет, отвечающее международным стандартам качества. Его основной характеристикой является высокая проба (999,9) и чистота, что делает популярной среди инвесторов. Давайте рассмотрим главные виды банковского золота.

1. Золотые слитки

Слитки — это самая распространенная форма банковского золота. Их вес не ограничен, что позволяет инвесторам выбирать слитки в соответствии со своим бюджетом. У них авторитетные производители, такие как Швейцарские банки или Лондонский золотой рынок. Преимущества:

  • Высокая ликвидность: слитки легко продаются в любой точке мира.

  • Стандартизированная форма: слитки имеют одинаковую пробу, что облегчает их проверку и торговлю.

  • Низкие затраты на производство по сравнению с монетами.

Недостатки: высокая стоимость хранения (требуются сейфы или банковские депозиты) и риск повреждений, что может снизить их стоимость.

2. Инвестиционные монеты

Инвестиционные монеты производятся центральными банками или другими финансовыми учреждениями. Они обычно имеют высокую ликвидность и дополнительную ценность в силу своего исторического или культурного контекста. Популярными примерами являются «Крюгерранд» (ЮАР), «Американский орел» (США), «Австралийская кенгуру» (Австралия).

Преимущества:

  • Высокая ликвидность: Монеты можно легко продать как на местных, так и на международных рынках.

  • Коллекционная ценность: Многие инвесторы ценят монеты из-за их дизайна и исторической значимости.

Недостатки: высокая наценка (премия), которую необходимо платить за монеты, а также возможность подделок.

3. Обезличенные металлические счета

Обезличенный металлический счет (ОМС) — это банковский счет, на котором хранится определенное количество золота в электронном виде. Преимущества: удобство, отсутствие затрат на хранение, быстрые операции. Недостатки: зависимость от банка, отсутствие физического доступа к золоту.

По сути, ОМС — это виртуальное золото. Вы не держите слиток в руках, а владеете его электронной копией. Это удобно, но требует доверия к банку.

Преимущества и недостатки инвестирования в банковское золото

Достоинства:

  1. Надежность: Золото всегда сохраняет свою ценность, независимо от экономических условий. Оно не подвергается коррозии, не стареет и не теряет своих физических свойств.

  2. Ликвидность: Его можно легко продать или обменять в любой точке мира, особенно в виде стандартных слитков или монет.

  3. Защита от инфляции: Золото традиционно используется как защита от инфляции. Когда стоимость денег снижается, стоимость золота обычно растет, сохраняя покупательскую способность.

Недостатки:

  1. Высокая стоимость хранения: Физическое золото требует специальных условий хранения, таких как банковские сейфы, прибавляющие расходы.

  2. Возможность повреждений: Даже незначительные повреждения могут повлиять на рыночную стоимость золота, особенно если это слитки или монеты.

  3. Налогообложение: Некоторые страны могут вводить налоги на покупку, продажу или хранение золота.

Что нужно знать перед инвестированием в банковское золото?

При инвестировании в банковское золото важно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, следует быть готовым к волатильности цен. Золото может значительно изменять свою стоимость в краткосрочной перспективе, что может повлиять на ваши инвестиции.

Во-вторых, политические и экономические факторы могут также влиять на цену золота. Изменения политической ситуации, экономические кризисы или другие важные события могут приводить к значительным колебаниям стоимости этого металла.

В-третьих, следует обратить внимание на налогообложение и регуляторные риски. Различные страны имеют свои законы о владении и торговле золотом, поэтому важно ознакомиться с соответствующими правилами и регуляциями в вашей стране, чтобы избежать непредвиденных юридических и финансовых проблем.

Инвестировать ли в банковское золото в 2024 году?

Золото традиционно считается надежным средством сохранения капитала, особенно в периоды экономической нестабильности. В 2024 году на привлекательность золота влияют несколько факторов:

  • Глобальная экономика: Высокий уровень долгов, инфляция и риски рецессии могут стимулировать спрос на золото как безопасный актив.

  • Геополитическая ситуация: Конфликты и напряженность между странами также способствуют росту интереса к золоту.

  • Валютные колебания: Нестабильность валют делает золото привлекательным для диверсификации портфеля.

Однако, прежде чем принимать решение об инвестициях в банковское золото, следует учитывать риски, изучить альтернативные варианты и проконсультироваться с финансовым консультантом, который поможет оценить ваши финансовые цели и подобрать оптимальную инвестиционную стратегию.

Источник: Минфин
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