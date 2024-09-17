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17 сентября 2024, 14:10 Читати українською

àбанк начинает реализацию драйвового кобренд-проекта с Bolt

Банк расширяет кобрендинг и масштабирует сотрудничество с известными брендами. С сегодняшнего дня, 17 сентября, начинается реализация драйвового кобренд-проекта с компанией Bolt. Это новая и уникальная возможность для клиентов банка пользоваться выгодными финансовыми предложениями и получать преимущества от сервиса Bolt.

Заместитель Председателя Правления àбанка Евгений Зайченко рассказал, что анализируя потребительский рынок, пришли к идее по-новому расширить линейку кобрендов сервисом заказов поездок, аренды самокатов и проч.

«Мы всегда ставим акцент на потребности людей и предоставляем нашим клиентам комфортный сервис, современные банковские продукты и интересные предложения.

Анализируем рынок и быстро адаптируемся к новым вызовам и потребностям клиентов. Впечатляющие результаты нашего сотрудничества с крупными сетями и положительные отзывы от наших постоянных клиентов вдохновляют двигаться вперед.

Именно поэтому, вместе с Bolt, мы разработали уникальную кредитную карту, которая сочетает выгодные условия от банка и привлекательные предложения от Bolt".

«Сотрудничество с Visa и àбанком открывает новые горизонты для наших клиентов, предлагая уникальные финансовые решения, сочетающие удобство и инновации. Мы верим, что совместные усилия обеспечат нашим пользователям еще больше комфорта и выгоды в ежедневных поездках и доставке пищи», — добавил руководитель райдхейлинга компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

Какие преимущества и выгоды получает клиент с картой Bolt от àбанка:

  • кредитный лимит до 200 000 грн со льготным периодом 62 дня;

  • скидка 20% на поездки из Bolt, аренду самокатов и на все меню в Bolt Food;

  • 3% кешбэка на категорию «Фастфуд» от банка;

  • бесплатный напиток на АЗК WOG и Visa при заправке от 20 литров;

  • стриминг Sweet TV для всей семьи — бесплатный тариф «L» до конца 2024 года.

Оформить виртуальную карту можно по ссылке или в отделении банка, открытие и обслуживание карты бесплатное. Подробнее о тарифах и кобренд-проекте Bolt — по ссылке на сайте àбанка.

О банке

Банк представлен на рынке банковских услуг более 30 лет. Услугами банка пользуется более 3,3 млн клиентов и ежемесячно эта цифра постоянно растет благодаря современным подходам. Основная миссия банка — напоминать о том, что каждый человек важен, отменно удовлетворяя потребности своих клиентов. Основная цель — предоставление технологичного сервиса в режиме online с помощью интуитивного мобильного приложения àbank24.

Банк широко представлен во всех регионах Украины, сотрудники наших отделений готовы предоставить высокий уровень обслуживания каждому клиенту. Следите за официальными страницами банка в социальных сетях Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
17 сентября 2024, 14:25
#
знижка 20% на поїздки з Bolt, оренду самокатів та на все меню в Bolt Food;

За чий рахунок гуляємо? =)
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