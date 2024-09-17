Сегодня отмечаем относительную стабильность рынка кредитования в Украине, в первую очередь, в небанковском секторе, который отличается широтой и гибкостью. Актуальная ситуация дает возможность получить инвестиции для бизнеса, а также решить вопросы, связанные с крупными материальными вложениями на бытовом уровне.
Кредит под залог квартиры на потребительские цели. Ставки, сроки, требования к заемщикам
Количество и характер кредитных предложений для обывателя могут показаться избыточным и мало понятным, поэтому мы решили проанализировать наиболее популярные продукты, такие как потребительский займ, кредит под залог недвижимости, микрозайм, а также услуги ломбардов, и выбрать самый выгодный и оптимальный кредит под залог квартиры в Киеве в 2024 году.
Небанковские финансовые учреждения Украины
В Украине в настоящее время активно выдают кредиты организации с самой разной юридической и финансовой структурой:
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Финансовые компании — учреждения, часто предоставляющие несколько видов услуг, таких как: кредиты, страхование, инвестиции, брокерство;
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МФО — компании, специализирующиеся на кредитовании на небольшие суммы, выдавая деньги наличными или на карту;
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Кредитные союзы — узкоспециализированные организации, которые занимаются финансовой взаимопомощью официальных членов союза;
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Ломбарды — компании разного масштаба, позволяющие получить деньги в долг под залог мелкого и крупного имущества с правом выкупа или без него;
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Частные инвестора — современное и перспективное направление кредитной сферы, при котором заемщик получает деньги напрямую от инвестора, что дает возможность получить больше преимуществ и меньшую итоговую стоимость кредита.
Основные различия в кредитных продуктах и требованиях к заемщику
В сфере небанковских финансовых услуг потенциальный заемщик может найти для себя массу привлекательных предложений. Как их анализировать, какие параметры учитывать?
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Сумма — соответствует ли она поставленной цели кредитования?;
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Процентная ставка — номинальная и реальная, а также вариант ставки (фиксированная/плавающая);
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Сроки кредитования — в соответствии с финансовыми возможностями заемщика;
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Сроки рассмотрения и одобрения — важный для многих фактор;
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Требования и бюрократия — параметр, требующий отдельной и более детальной оценки в каждом случае.
На этих пяти «китах» стоит основной анализ кредитных предложений. Требования к клиенту и количество бюрократии играет огромную роль, это обусловливает не только шансы на одобрение, но и скорость принятия решений и объем потраченных нервов заемщика.
Что здесь важно?
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Возраст заемщика;
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Официальное трудоустройство;
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Справка о доходах (когда есть порог дохода);
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Требования к кредитной истории;
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Семейный статус;
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Справка о несудимости и многое другое.
Наличие или отсутствие таких требований во многом определяет привлекательность кредита для заемщика, и каждый фактор может стать определяющим при выборе финансовой компании.
Кредит под залог недвижимости от частного инвестора
Кредит под залог квартиры в Киеве 100% стоит оформлять у частного инвестора. Почему? Проанализировав десятки разных форм и вариантов кредитования, актуальных в 2024 году, наши специалисты пришли к выводу, что сотрудничество по типу «заемщик/частный инвестор» является наиболее перспективным по многим важным параметрам.
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Гибкая система — реальная возможность договориться на любых условиях;
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Очень крупная сумма — размер кредита под залог квартиры в Киеве напрямую зависит от рыночной стоимости недвижимости;
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Адекватная процентная ставка — ниже, чем при потребительском кредитовании в банках;
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Минимальная бюрократическая нагрузка — объем документов сокращен до базового, а большая часть требований к платежеспособности заемщика нивелируется наличием объекта залога.
Как оформить кредит под залог недвижимости в Киеве с максимальной выгодой
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Размер займа — от 50 000 до 15 000 000 гривен;
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До 80% от рыночной цены квартиры;
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Решение за 15 минут;
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Выдача средств — до 24 часов;
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Низкая фиксированная ставка — 1.5% в месяц;
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Срок кредитования — 3−60 месяцев;
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Без справки о доходах и кредитной истории;
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Не играет роль цель кредита;
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Возможность досрочного погашения без комиссии.
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