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17 сентября 2024, 10:00 Читати українською

Кредит под залог квартиры на потребительские цели. Ставки, сроки, требования к заемщикам

Сегодня отмечаем относительную стабильность рынка кредитования в Украине, в первую очередь, в небанковском секторе, который отличается широтой и гибкостью. Актуальная ситуация дает возможность получить инвестиции для бизнеса, а также решить вопросы, связанные с крупными материальными вложениями на бытовом уровне.

Количество и характер кредитных предложений для обывателя могут показаться избыточным и мало понятным, поэтому мы решили проанализировать наиболее популярные продукты, такие как потребительский займ, кредит под залог недвижимости, микрозайм, а также услуги ломбардов, и выбрать самый выгодный и оптимальный кредит под залог квартиры в Киеве в 2024 году.

Небанковские финансовые учреждения Украины

В Украине в настоящее время активно выдают кредиты организации с самой разной юридической и финансовой структурой:

  1. Финансовые компании — учреждения, часто предоставляющие несколько видов услуг, таких как: кредиты, страхование, инвестиции, брокерство;

  2. МФО — компании, специализирующиеся на кредитовании на небольшие суммы, выдавая деньги наличными или на карту;

  3. Кредитные союзы — узкоспециализированные организации, которые занимаются финансовой взаимопомощью официальных членов союза;

  4. Ломбарды — компании разного масштаба, позволяющие получить деньги в долг под залог мелкого и крупного имущества с правом выкупа или без него;

  5. Частные инвестора — современное и перспективное направление кредитной сферы, при котором заемщик получает деньги напрямую от инвестора, что дает возможность получить больше преимуществ и меньшую итоговую стоимость кредита.

Основные различия в кредитных продуктах и требованиях к заемщику

В сфере небанковских финансовых услуг потенциальный заемщик может найти для себя массу привлекательных предложений. Как их анализировать, какие параметры учитывать?

  1. Сумма — соответствует ли она поставленной цели кредитования?;

  2. Процентная ставка — номинальная и реальная, а также вариант ставки (фиксированная/плавающая);

  3. Сроки кредитования — в соответствии с финансовыми возможностями заемщика;

  4. Сроки рассмотрения и одобрения — важный для многих фактор;

  5. Требования и бюрократия — параметр, требующий отдельной и более детальной оценки в каждом случае.

На этих пяти «китах» стоит основной анализ кредитных предложений. Требования к клиенту и количество бюрократии играет огромную роль, это обусловливает не только шансы на одобрение, но и скорость принятия решений и объем потраченных нервов заемщика.

Что здесь важно?

  • Возраст заемщика;

  • Официальное трудоустройство;

  • Справка о доходах (когда есть порог дохода);

  • Требования к кредитной истории;

  • Семейный статус;

  • Справка о несудимости и многое другое.

Наличие или отсутствие таких требований во многом определяет привлекательность кредита для заемщика, и каждый фактор может стать определяющим при выборе финансовой компании.

Кредит под залог недвижимости от частного инвестора

Кредит под залог квартиры в Киеве 100% стоит оформлять у частного инвестора. Почему? Проанализировав десятки разных форм и вариантов кредитования, актуальных в 2024 году, наши специалисты пришли к выводу, что сотрудничество по типу «заемщик/частный инвестор» является наиболее перспективным по многим важным параметрам.

  1. Гибкая система — реальная возможность договориться на любых условиях;

  2. Очень крупная сумма — размер кредита под залог квартиры в Киеве напрямую зависит от рыночной стоимости недвижимости;

  3. Адекватная процентная ставка — ниже, чем при потребительском кредитовании в банках;

  4. Минимальная бюрократическая нагрузка — объем документов сокращен до базового, а большая часть требований к платежеспособности заемщика нивелируется наличием объекта залога.

Как оформить кредит под залог недвижимости в Киеве с максимальной выгодой

«Банкнота» — финансовая компания с 15-летним опытом кредитования. Её базой являются более чем 200 украинских и зарубежных частных инвесторов. «Банкнота» зарекомендовала себя как ответственный и надежный партнер, что гарантирует безопасное сотрудничество для каждого.

  • Размер займа — от 50 000 до 15 000 000 гривен;

  • До 80% от рыночной цены квартиры;

  • Решение за 15 минут;

  • Выдача средств — до 24 часов;

  • Низкая фиксированная ставка — 1.5% в месяц;

  • Срок кредитования — 3−60 месяцев;

  • Без справки о доходах и кредитной истории;

  • Не играет роль цель кредита;

  • Возможность досрочного погашения без комиссии.

Оформить выгодный кредит под залог квартиры в Киеве можно на сайте «Банкнота», либо через колл-центр компании +38(063) 930−99−99.

Источник: Минфин
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