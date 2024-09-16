Китай значительно увеличил покупку нефти из-за низких цен

В августе Китай накопил огромные объемы нефти из-за низких цен. Об этом сообщает Reuters.

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Это наибольшее пополнение запасов с июня 2023 года, когда было добавлено 2,1 млн баррелей в сутки, а также резкий рост по сравнению с 280 тыс баррелей в сутки, добавленных в июле.

В коммерческие и стратегические хранилища было добавлено 1,85 млн баррелей в сутки.

Возобновление импорта было обусловлено накоплением запасов, а не возобновлением потребления топлива.

Мировые фьючерсы на нефть марки Brent достигли самого высокого уровня в этом году — 92,18 долл. за баррель — 12 апреля, а затем начали падение до минимума в 75,05 долл. 5 августа.

Китайские нефтепереработчики, вероятно, были бы заинтересованы покупать больше нефти в этот период, что означает, что импорт в августе и сентябре может быть достаточно высоким по сравнению с предыдущими месяцами этого года.