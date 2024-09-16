ЭКА впервые застраховало инвесткредит от военных рисков

Экспортно-кредитное агентство подписало первый договор страхования от военных рисков инвестиционного кредита. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министер экономики Украины Юлия Свириденко во время мероприятия «Экономическая политика Украины. Восстановление во время войны».

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«У нас есть конкретный кейс — украинский коммерческий банк выдал кредит на закупку газотурбинного генератора, а ЭКА предоставило покрытие на эту инвестицию. Я особенно благодарна, что первое страхование инвестиций у нас именно в развитие альтернативной генерации и поддержку энергетики», — отметила Юлия Свириденко.

В сообщении говорится, что первой украинской компанией, чей кредитный договор был застрахован от военных рисков, стала компания «Флексорес».

Эта компания производит продукцию для флексографической и ротогравюрной видов печати и является лидером по продаже печатных красок в Украине.

Чтобы приобрести мини-ТЭС, компания заключила кредитный инвестиционный договор с МТБ Банком по программе «Доступные кредиты 5−7−9%».