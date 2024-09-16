Банк «Клиринговый дом» стал новым участником программы «Бонус к депозиту».
В программе «Бонус к депозиту» новый участник — банк Клиринговый дом
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В акции принимают участие депозиты
- Со сроком вклада: 3, 6, 9, 12 месяцев
- С минимальной суммой вклада: 100 000 гривен
- В национальной валюте
- Оформлены клиентами, не имеющими действующих вкладов и/или не имевших вкладов в банке за последние 60 дней до подачи заявки на участие в акции
- Без досрочного расторжения
- Оформлены через отделение банка или онлайн.
Оформить депозит в банке Клиринговый дом
В акции не участвуют депозиты
- С суммой вклада менее 100 000 гривен
- Со сроком вклада отличающимся от 3, 6, 9, 12 месяцев
- Открыты до подачи заявки или после ее окончания
- Оформлены клиентами, имеющими действующие вклады и/или имевшие вклады в банке за последние 60 дней до подачи заявки на участие в акции
- Не соответствующие условиям акции.
Источник: Минфин
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