Huawei презентовал смартфон, который можно складывать трижды (видео)

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Mate XT стоимостью $2800 был выпущен через несколько часов после презентации iPhone 16. Китайский технологический гигант конкурирует с Apple на внутреннем рынке, выпуская все более современные устройства.

Смартфон Huawei стал первым коммерчески доступным смартфоном с дисплеем, разлагающимся на три сегмента.

Телефоны Huawei и ее конкурента Apple должны появиться на полках магазинов 20 сентября, но в то время как базовая версия iPhone 16 будет стоить 5999 юаней ($843 доллара), Mate XT будет стоить почти на $2000 дороже базовой конфигурации — 19 999 юаней.

На сайте Huawei 11 сентября было зафиксировано 5 млн бронирований для моделей, включая самую дорогую версию телефона за 23 999 юаней.