ЕС должен пересмотреть тарифы для электромобилей из Китая — премьер Испании

Европейский Союз должен просмотреть китайский тарифный план для электромобилей. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает Bloomberg.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По словам Санчеса, ЕС должен пересмотреть свой план введения дополнительных тарифов до 36% на электромобили китайского производства, заявив, что блоку не нужна торговая война с Пекином.

«Я должен сказать вам прямо и откровенно, что нам нужно пересмотреть — всем нам, не только государствам-членам, но и Комиссии — нашу позицию по этому движению», — заявил Санчес, после четырехдневной поездки в Китай, в ходе которой он встретился с президентом Си Цзиньпином.

«Нам не нужна еще одна война, в этом случае торговая», — сказал Санчес.

По его словам, Испания готова помочь искать компромисс между сторонами.

Напомним

Китай и ЕС оказались в торговом споре после того, как Брюссель решил повысить тарифы, введенные в ноябре, на электромобили китайского производства.

В ЕС заявили, что китайские компании несправедливо получают выгоду от государственных субсидий и заполняют Европу избыточным производством.

В ответ Пекин начал антидемпинговое расследование по экспорту из ЕС коньяка, молочных продуктов и свинины.