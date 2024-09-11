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11 сентября 2024, 14:00 Читати українською

Абанк поддерживает бизнес по программе государственных гарантий

Абанк стремится быть надежным партнером по развитию бизнеса, предлагая выгодные финансовые решения для своих клиентов. Абанк является уполномоченным банком по реализации программы кредитования с использованием государственных гарантий. Ведь это весомый инструмент, позволяющий предприятиям получать кредиты по упрощенным требованиям благодаря частичному покрытию обязательств государством.

Руководитель направления малого и среднего бизнеса Абанка Александр Николенко рассказал, что такой финансовый инструмент уменьшает риск для банков, что позволяет предлагать более привлекательные условия кредитования:

«Одной из стратегических целей нашего банка является поддержка и содействие развитию предпринимательства, в том числе путем кредитования. Безусловно, мы поддерживаем государственные программы, ведь плюсы для каждого из участников кредитования бесспорны».

Какие преимущества получает предприниматель, воспользовавшись программой?

  • Государственные гарантии могут покрывать до 80% суммы кредита, что значительно упрощает процесс получения финансирования. Благодаря этому бизнес получит доступ к льготным кредитам на выгодных условиях;

  • программа выгодна для многих видов деятельности — как для сельскохозяйственных производителей, так и для предприятий перерабатывающей промышленности (все КВЭД секции С) и для восстановления основных средств, разрушенных в результате военной агрессии (с покрытием государственными гарантиями до 80% суммы кредита), и для других отраслей (с покрытием до 50 — 70% суммы кредита государственными гарантиями).

Кто может участвовать в программе?

  • ФЛП или юридическое лицо: предприятие должно быть зарегистрировано в Украине, а конечные владельцы юрлица должны быть физическими лицами — резидентами Украины;

  • предприятие не должно быть зарегистрировано на временно оккупированных территориях или населенных пунктах на линии столкновения;

  • прибыльный бизнес с положительной кредитной историей и сроком деятельности не менее 12 месяцев;

  • бизнес, который своевременно платит налоги и сборы и не имеет по этим статьям задолженностей.

«Программа государственных гарантий является идеальным решением для инвестиционных проектов, то есть для расширения бизнеса или реализации новых идей. Также для обеспечения стабильной работы предприятия — покрытия текущих финансовых потребностей», — резюмировал Александр Николенко.

Программа уже интегрирована в кредитные продукты Абанка, более подробно ознакомиться с предложениями и подать онлайн-заявку можно на сайте, выбрав необходимый тип кредита.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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ValNa82
ValNa82
11 сентября 2024, 15:35
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Ставка тільки 20% річних і 3% комісія за видачу
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