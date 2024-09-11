Абанк поддерживает бизнес по программе государственных гарантий

Абанк стремится быть надежным партнером по развитию бизнеса, предлагая выгодные финансовые решения для своих клиентов. Абанк является уполномоченным банком по реализации программы кредитования с использованием государственных гарантий. Ведь это весомый инструмент, позволяющий предприятиям получать кредиты по упрощенным требованиям благодаря частичному покрытию обязательств государством.

Руководитель направления малого и среднего бизнеса Абанка Александр Николенко рассказал, что такой финансовый инструмент уменьшает риск для банков, что позволяет предлагать более привлекательные условия кредитования:

«Одной из стратегических целей нашего банка является поддержка и содействие развитию предпринимательства, в том числе путем кредитования. Безусловно, мы поддерживаем государственные программы, ведь плюсы для каждого из участников кредитования бесспорны».

Какие преимущества получает предприниматель, воспользовавшись программой?

Государственные гарантии могут покрывать до 80% суммы кредита, что значительно упрощает процесс получения финансирования. Благодаря этому бизнес получит доступ к льготным кредитам на выгодных условиях;

программа выгодна для многих видов деятельности — как для сельскохозяйственных производителей, так и для предприятий перерабатывающей промышленности (все КВЭД секции С) и для восстановления основных средств, разрушенных в результате военной агрессии (с покрытием государственными гарантиями до 80% суммы кредита), и для других отраслей (с покрытием до 50 — 70% суммы кредита государственными гарантиями).

Кто может участвовать в программе?

ФЛП или юридическое лицо: предприятие должно быть зарегистрировано в Украине, а конечные владельцы юрлица должны быть физическими лицами — резидентами Украины;

предприятие не должно быть зарегистрировано на временно оккупированных территориях или населенных пунктах на линии столкновения;

прибыльный бизнес с положительной кредитной историей и сроком деятельности не менее 12 месяцев;

бизнес, который своевременно платит налоги и сборы и не имеет по этим статьям задолженностей.

«Программа государственных гарантий является идеальным решением для инвестиционных проектов, то есть для расширения бизнеса или реализации новых идей. Также для обеспечения стабильной работы предприятия — покрытия текущих финансовых потребностей», — резюмировал Александр Николенко.

Программа уже интегрирована в кредитные продукты Абанка, более подробно ознакомиться с предложениями и подать онлайн-заявку можно на сайте, выбрав необходимый тип кредита.