Что происходило с криптовалютным рынком в августе — анализ Binance Research

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Динамика криптовалютного рынка

В августе 2024 года рынок криптовалют претерпел значительное падение на 13,1% от общей рыночной капитализации. Его спровоцировали глобальные макроэкономические проблемы и слабые показатели безработицы в США, что усилило опасения рецессии.

Решение Банка Японии 5 августа повысить процентные ставки повлекло за собой существенные сбои на мировых фондовых рынках.

Особенно пострадали азиатские индексы, такие как MSCI Asia Pacific и японский Nikkei 225, понесшие резкие потери в течение дня. Эта волатильность распространилась и на рынок криптовалют, что привело к ликвидациям более чем на $819 млн за один день.

Несмотря на этот «скорый крах», рынок стал стабилизироваться после того, как глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл намекнул на возможное снижение процентных ставок в сентябре. Кроме того, Бюро экономического анализа США пересмотрело показатель роста ВВП за второй квартал до 3%, что превзошло ожидания.

Ожидаемое снижение ставки: сигнал к экономическому росту и уменьшение безработицы

Ставка федеральных фондов США была на самом высоком уровне с 2001 года после значительного цикла повышения ставок между мартом 2022 года и июлем 2023 года. После того, как ставки удерживались стабильными в течение 8 встреч подряд, все глаза указывают на понижение ставки на следующей встрече 17 сентября. -18.

Для контекста ФРС корректирует целевую ставку федеральных фондов в соответствии с экономическими условиями. Это делается для исполнения их двойного мандата — поддерживать стабильные цены (т.е. держать инфляцию под контролем) и поддерживать максимальную занятость.

Теперь когда инфляция в США существенно снизилась с максимумов и быстро приближается к целевому уровню в 2%, ФРС сосредоточилась на безработице. Надеемся, снижение целевой ставки (т.е. цены кредита) должно привести к новому притоку денег в экономику, что может способствовать большему найму и улучшению показателей занятости.

Историческое снижение комиссий Ethereum: влияние обновления Dencun и уменьшение сетевой активности

Комиссии за транзакции и смарт-контракты в сети Ethereum на уровне Layer-1 достигли самого низкого уровня более пяти лет, причем в последние недели несколько транзакций низкого приоритета стоили один гвей или меньше.

Снижение комиссий можно объяснить уменьшением активности в сети и внедрением блобов во время обновления Dencun в марте, что не только снизило комиссии на уровне Layer-2, но и снизило загруженность на уровне Layer-1 Ethereum, тем самым способствуя общему снижению комиссий.

Pump.fun сохраняет лидерство среди платформ для запуска мем-коинов, несмотря на растущую конкуренцию.

Несмотря на появление конкурентных платформ для запуска мем-коинов, Pump.fun остается лидером, установив новый рекорд в этом месяце — за один день создано более 20 тысяч токенов.

Платформа уже запустила около 2 миллионов токенов, и с середины августа она обеспечивает более 60% ежедневных транзакций на децентрализованных биржах, основанных на Solana.

По мере усиления конкуренции будет интересно увидеть, сможет ли Pump.fun сохранить свою доминирующую позицию как ведущую платформу для запуска мемкоинов.

Рынок стейблкоинов продолжает расти: новые рекорды транзакций в экосистемах CELO и Solana

Рынок стейблкоинов продолжает стремительно развиваться, количество транзакций приближается к историческим максимумам. Значительный рост наблюдается в экосистемах CELO и Solana.

Пока предложение на USDT CELO быстро достигло отметки в 200 миллионов долларов США, Solana лидирует по количеству транзакций, что помогло PayPal's PYUSD достичь рыночной капитализации в $1 млрд.

Поскольку стейблкоины набирают популярность во всем мире, важно следить за тем, как макроэкономические факторы и изменения в регулировании будут влиять на развитие этого сектора.