Фонд гарантирования завершил ликвидацию Златобанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц со 2 сентября прекратил выплату гарантированного возмещения вкладчикам Златобанка и завершил ликвидационную процедуру в банке. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Отмечается, что в рамках выплат гарантированного возмещения вкладчики Златобанка получили более 866,4 млн. грн.

«В связи с утверждением ликвидационного баланса банка и отчета по выполнению ликвидационной процедуры Фонд закрыл накопительный счет АО „Златобанк“. Учитывая это, реквизиты накопительного счета банка не действительны и платежи на них не принимаются», — добавили в Фонде.

Напомним

НБУ принял решение об отнесении Златобанка к категории неплатежеспособных в феврале 2015 года.