Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на копейку

Национальный банк Украины установил на 5 сентября 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,2766 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 1 копейку.

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Валютный рынок

НБУ на 5 сентября установил официальный курс евро на уровне 45,60 грн (на 4 сентября установлен на уровне 45,54 грн). Европейская валюта подорожала на 6 копеек.

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