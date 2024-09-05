Национальный банк Украины установил на 5 сентября 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,2766 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 1 копейку.
Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на копейку
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Валютный рынок
НБУ на 5 сентября установил официальный курс евро на уровне 45,60 грн (на 4 сентября установлен на уровне 45,54 грн). Европейская валюта подорожала на 6 копеек.
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Источник: Минфин
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