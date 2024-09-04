В США увеличился торговый дефицит

Дефицит торгового баланса США резко возрос в течение июля, потому что бизнес авансом закупал товары в ожидании роста тарифов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Министерства торговли США.

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Дефицит торгового баланса США резко увеличился в июле, поскольку предприятия авансом закупали импорт в ожидании повышения тарифов на товары, что свидетельствует о том, что торговля может оставаться сдерживающим фактором экономического роста в третьем квартале.

Дефицит торгового баланса увеличился на 7,9% до 78,8 млрд. дол.

Аналитики ожидали, что дефицит торгового баланса увеличится до 79,0 млрд долл. с 73,1 млрд долл. в июне.

Большая часть импорта скорее всего превратится в запасы на фоне замедления внутреннего спроса, что может частично ослабить влияние на ВВП.

Оценки роста в третьем квартале достигают 2,7% в годовом измерении. В апреле-июне экономика росла на 3,0%.