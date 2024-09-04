NVIDIA получила повестку в суд из-за антимонопольного расследования

NVIDIA и несколько других неназванных компаний получили повестки в суд Министерства юстиции США. Министерство усиливает расследование по производителю чипов в попытке найти доказательства того, что компания нарушает антимонопольное законодательство. Об этом сообщает Bloomberg, передает mezha.media.

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В Минюсте обеспокоены тем, что NVIDIA затрудняет переход на чипы других поставщиков и наказывает покупателей, использующих еще какие-то чипы для ИИ, кроме чипов компании.

Ранее нескольким компаниям разослали перечень вопросов, теперь они получили юридически обязательные запросы, обязывающие получателей предоставить всю необходимую информацию.

Со своей стороны, производитель микросхем отрицает обвинения в нарушении антимонопольного законодательства и заявляет, что доминирование на рынке появилось благодаря качеству продуктов.

Среди прочего антимонопольных регуляторов также заинтересовало апрельское соглашение, в котором NVIDIA приобрела RunAI, производителя программного обеспечения для управления вычислениями искусственного интеллекта.

По словам регуляторов, это соглашение может еще больше привязать клиентов к использованию чипов компании и усложнить потенциальный переход на продукцию конкурентов.