Укрэксимбанк закрывает филиалы в Лондоне и Нью-Йорке

Государственный Укрэксимбанк закрывает свои представительства в Великобритании и США с целью оптимизации операционных расходов, говорится в сообщении эмитента в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Об этом пишет Интерфакс-Украина.