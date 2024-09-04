Государственный Укрэксимбанк закрывает свои представительства в Великобритании и США с целью оптимизации операционных расходов, говорится в сообщении эмитента в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Укрэксимбанк закрывает филиалы в Лондоне и Нью-Йорке
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Такое решение было принято наблюдательным советом госбанка 30 августа 2024 года.
По данным Национального банка Украины (НБУ) на 1 июля 2024 года, Укрэксимбанк занимал 3-е место (287,18 млрд грн) по общим активам среди 62 банков страны.
Чистая прибыль финучреждения за 2023 год составила 3,25 млрд грн.
Источник: Минфин
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