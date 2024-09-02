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2 сентября 2024, 11:56 Читати українською

Morgan Stanley снизил прогнозы для акций нефтяных компаний Европы

Morgan Stanley снизил целевые показатели цен на акции известных европейских нефтегазовых компаний, таких как British Petroleum (BP), TotalEnergies, Shell, Equinor и Repsol на 9−14% в 2025 году. Об этом пишет Financial Times, передаёт LIGA.net.

Morgan Stanley снизил целевые показатели цен на акции известных европейских нефтегазовых компаний, таких как British Petroleum (BP), TotalEnergies, Shell, Equinor и Repsol на 9−14% в 2025 году.

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Аналитики предупреждают о возможном снижении прогнозов доходов и денежных потоков во всем нефтегазовом секторе на 10% в следующем году.

Причинами в Morgan Stanley называют снижение прогнозов замедление темпов экономического роста в Китае и ожидаемое увеличение предложения нефти, которое будет опережать рост спроса.

Morgan Stanley прогнозирует, что к концу 2025 года цена на нефть марки Brent будет торговаться на уровне $75 за баррель, а цены на газ упадут до 25 евро/МВт-ч.

Как отмечают в финучреждении, это окажет негативное влияние на доходы акционеров, что, в свою очередь, приведет к отставанию акций энергетических компаний от остального европейского рынка.

В последние кварталы такие компании, как Shell и BP, сосредоточились на выкупе акций, стремясь продемонстрировать инвесторам свою стабильность. Например, Shell в течение последних 11 кварталов выкупала акции на сумму не менее $3 млрд ежеквартально.

Учитывая новые прогнозы Morgan Stanley, выплаты акционерам могут оказаться под давлением из-за уменьшения свободного денежного потока и жестких финансовых пределов.

Источник: Минфин
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