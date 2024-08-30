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30 августа 2024, 13:05 Читати українською

В Intel думают о разделе бизнеса, чтобы сократить убытки

Intel обсуждает различные сценарии для сокращения убытков, включая разделение бизнеса по разработке и производству продукции, а также то, какие заводские проекты могут быть свернуты. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Intel обсуждает различные сценарии для сокращения убытков, включая разделение бизнеса по разработке и производству продукции, а также то, какие заводские проекты могут быть свернуты.

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Потенциальное обособление или продажа литейного подразделения Intel, занимающегося производством микросхем для внешних клиентов, стало бы вызовом для главного исполнительного директора Пета Хелсингера.

Хелсингер рассматривает этот бизнес как ключ к возобновлению позиций Intel среди производителей микросхем и надеется, что со временем он сможет конкурировать с такими компаниями как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, которая была первопроходцем в литейном производстве.

Но более вероятно, что Intel сделает менее драматичный шаг, прежде чем добьется этой точки, например, приостановит некоторые из своих планов расширения, говорят эксперты. Компания уже заключила соглашения по проектному финансированию с Brookfield Infrastructure Partners и Apollo Global Management.

У Гелсингера с Intel истекает время, чтобы совершить крайне необходимый поворот. Он пытается расширить сеть заводов производителя микросхем в то же время, когда продажи сокращаются, что является убыточным предложением. В прошлом квартале компания понесла чистый ущерб в размере $1,61 миллиарда, и аналитики прогнозируют еще больше на следующий год.

В этом году акции Intel упали на 60% по сравнению с 20% ростом индекса полупроводников Филадельфийской фондовой биржи, являющегося основным индикатором индустрии микросхем.

Источник: Минфин
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