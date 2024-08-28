Фонд декарбонизации Украины приобрел статус финансового учреждения

Национальный банк выдал госкомпании АО «Фонд декарбонизации Украины» лицензию на деятельность финансовой компании с правом предоставления такой финансовой услуги, как предоставление средств и банковских металлов в кредит . Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Одновременно с получением лицензии на деятельность финансовой компании ФГУ получил статус финансового учреждения.

Компания создана в 2012 году и 100% ее акций принадлежат государству в лице Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).

ФГУ предоставляет льготные кредиты на финансирование проектов в сфере энергоэффективности юрлицам, ФЛПам, коммунальным предприятиям и органам местного самоуправления.

Также компания обеспечивает реализацию госпрограмм в сфере энергоэффективности, увеличение использования возобновляемых источников энергии и сокращение выбросов углерода.

За 2024 год ФГУ предоставил финансирование на 400 млн. грн.