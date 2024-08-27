В оборонную индустрию инвестировали более $7 миллиардов — Умеров

Министерству обороны удалось инвестировать $7 миллиардов в оборонную промышленность. Об этом сообщает министр обороны Рустем Умеров во время форума «Украина 2024. Независимость», пишет ЭП.

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Инвестиции в оборону

«Создали агентства, работающие как в тыловом направлении, так и в оборонных закупках, то есть летальных и нелетальных. Мы вместе с правительством и ВР инвестировали в оборонную индустрию. Наши инвестиции достигают более 7 млрд долларов. Эти инвестиции нам обеспечили очень огромную поддержку во время того, что мы недополучали международную техническую помощь», — сообщил Умеров.

Он также добавил, в какие военные технологии Минобороны инвестировали — в дроны, РЭБ, наземные роботизированные комплексы, создали единый государственный реестр призывников и системы ситуационной осведомленности, запустили Резерв+, Армия+.

«Надеюсь, скоро с Минветеранов и Минцифрой создадим и Ветеран+», — добавил Умеров.

По словам министра, работа продолжалась в вопросе борьбы с коррупцией и сотрудничестве с антикоррупционными органами, вопросах закупок и инвестирования в оборонную отрасль.

Во время выступления он также отметил, что Украина обращается к международным партнерам с просьбой о разрешении использования дальнобойного оружия для сдерживания врага.