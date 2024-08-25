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25 августа 2024, 9:32 Читати українською

НБУ подтвердил наличие паспортов рф у владельцев двух сервисов микрокредитов

Национальный банк Украины признал небезупречной репутацию владельцев микрокредитных организаций ООО «Просто Ссуда» и ООО «Тайм Кредит» Натальи Манучаровой и Андрея Манучарова. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины признал небезупречной репутацию владельцев микрокредитных организаций ООО «Просто Ссуда» и ООО «Тайм Кредит» Натальи Манучаровой и Андрея Манучарова.
Фото: НБУ

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«Указанные лица предоставили Национальному банку недостоверную информацию о том, что у них нет гражданства и налогового резидентства рф, что является признаком небезупречной деловой репутации как владельцев существенного участия, так и самих финансовых компаний», — пояснили в НБУ.

В Нацбанке уточнили, что подтверждение наличия у указанных физических лиц гражданства и налогового резидентства россии в том числе получили от государственных органов спецназначения с правоохранительными функциями.

«Национальный банк предпримет дальнейшие действия в отношении ООО „Просто Заем“ и ООО „Тайм Кредит“, связанных с признанием деловой репутации финансовых компаний и их владельцев небезупречной», — добавили в НБУ.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 22 августа, они вступают в силу со дня их принятия.

Компания «Просто Заем» основана в 2014 году и имеет более 30 филиалов по всей Украине. Фирма предлагает заемщикам кредиты наличными от 2 до 50 тысяч гривен, процентная ставка по ним может достигать полутора миллионов процентов (1 597 820,85%) годовых, в зависимости от суммы кредита и срока его погашения.

Фирма «Тайм Кредит» насчитывает не менее 11 представительств по всей Украине.

Напомним

Ранее журналисты программы «Схемы» (проект Радио Свобода) выяснили, что владельцы микрокредитных организаций ООО «Просто Заем» и ООО «Тайм Кредит» получили гражданство россии и поддерживали российскую пропаганду, но продолжают сохранять украинское гражданство и бизнес в Украине.

Андрей Манучаров является гражданином рф с 2014 года и после оккупации Крыма работал в государственных органах рф — его представляли советником гендиректора российского федерального предприятия «Росморпорт».

Он также участвовал в пропагандистских мероприятиях с депутатом госдумы рф Константином Затулиным и российскими военными, а его сын стал депутатом подконтрольного россии парламенту оккупированного Крыма от партии «Единая Россия».

Супруга Андрея Манучарова Наталья также получила гражданство рф в 2014 году. А позже, как и ее муж, зарегистрировала микрокредитную организацию под названием «Тайм Кредит».

Однако в официальных документах Манучаровы фигурируют как граждане Украины. Более того, весной этого года НБУ продлил лицензии для осуществления деятельности компаниям «Просто Заем» и «Тайм Кредит» на неограниченный срок.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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