Индия обогнала Китай как крупнейшего импортера нефти из россии

Индия обогнала Китай как крупнейшего импортера российской нефти в июле, поскольку китайские нефтепереработчики стали покупать меньшее количество сырья из-за снижения прибыли от производства топлива. Об этом сообщает The Moscow Times.

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Импорт нефти

Отмечается, что доля российской нефти в общем объеме индийского импорта в июле составляла рекордные 44%, увеличившись до 2,07 млн баррелей в сутки, что на 4,2% больше, чем в июне, и на 12% больше года, свидетельствуют данные источников в торговле и индустрии.

Это превысило июльский объем импорта нефти Китая из россии, составивший 1,76 млн баррелей в сутки.

«Потребности Индии в российской нефти будут расти до тех пор, пока не произойдет дальнейшее усиление санкций», — сказал источник в индийской нефтеперерабатывающей отрасли.

Ирак оставался вторым по величине поставщиком нефти в Индию в июле, вслед за ним — Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.