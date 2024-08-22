В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:
Падение курса евро: Что происходит? Что будет с курсом евро? Скупать ли сейчас евро? (видео)
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- Что будет с курсом евро?
- Стоит ли сейчас скупать евро?
- Прогноз курса доллара и евро на период с 22 по 28 августа
Источник: Минфин
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