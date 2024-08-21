Гранты до 20 тысяч евро в поддержку бизнеса могут получить ВПЛ и общины в трех областях

Поддержку на 20 миллионов евро смогут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ), вернувшиеся домой украинцы, а также принимающие общины Сумской, Черниговской и Киевской областей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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В частности, в рамках проекта планируется предоставление грантов на перезапуск и поддержку бизнеса Сумской, Черниговской и Киевской областей:

150 грантов до 7000 евро для микропредприятий;

90 грантов до 20000 евро для малых предприятий;

45 грантов до 15 000 евро для микропредприятий на стартапы.

Кроме того, 4 экономических кластера получат гранты до 80 000 евро для повышения конкурентоспособности своей продукции, стимулирования экспорта, содействия экономическому развитию области.

Также в рамках проекта предусмотрено оказание поддержки ВПЛ и украинцам, вернувшимся домой, молодежи, женщинам и другим членам общин трех областей в обучении для повышения профессионального уровня и увеличения их шансов на трудоустройство — 500 человек получат ваучеры на сумму до 1 000 евро на образовательные/ профессиональные курсы повышения квалификации

В министерстве также сообщили, что поддержка предоставляется в рамках проекта «Жизнеспособность+: Экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от конфликта», реализуемого при финансировании Немецкого банка развития (KfW) от имени Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).